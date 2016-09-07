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Суд Бонна отклонил иски российских спортсменов, не допущенных к Паралимпиаде

7 сентября 2016, 10:50 [ «АН-онлайн» ]

Суд Бонна отклонил иски российских спортсменов, не допущенных к Паралимпиаде

Суд немецкого Бонна оставил без удовлетворения иски 84 российских паралимпийцев, пытавшихся добиться допуска к Играм 2016 года в Рио-де-Жанейро, сообщает агентство Associated Press.

Ранее этот же суд отклонил заявления ещё 10 российских спортсменов. Суд Бонна был выбран для подачи исков, так как в этом городе располагается штаб-квартира Международного паралимпийского комитета (МПК).

Напомним, что МПК ранее отстранил паралимпийскую сборную России в полном составе от Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро после оглашения результатов расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. В докладе WADA упоминались фамилии 35 российских паралимпийцев.

Позже Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России (ПКР) и оставил в силе решение о дисквалификации российских паралимпийцев. Федеральный суд Швейцарии также отклонил аппеляцию ПКР, пытавшегося обжаловать решение CAS. Не были удовлетворены и прошения спортсменов о допуске к Играм, направленные в МПК в индивидуальном порядке.

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