Азербайджан отказался от перераспределённых лицензий российских паралимпийцев

Паралимпийская сборная Азербайджана отказалась от лицензий российских спортсменов, отстранённых от Паралимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства спорта Азербайджана.

«Мы отказались от трех лицензий, которые нам достались. На Паралимпийские игры поедут лишь те спортсмены, которые сами завоевали путевки», – отметили в пресс-службе.

Напомним, что Международный паралимпийский комитет (МПК) отстранил паралимпийскую сборную России в полном составе от Игр в Рио-де-Жанейро после оглашения результатов расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. В докладе WADA упоминались фамилии 35 российских паралимпийцев.

Позже Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России (ПКР) и оставил в силе решение о дисквалификации российских паралимпийцев. Федеральный суд Швейцарии также отклонил апелляцию ПКР, пытавшегося обжаловать решение CAS. Не были удовлетворены и прошения спортсменов о допуске к Играм, направленные в МПК в индивидуальном порядке. Суд Бонна также не встал на сторону россиян.

Всего МПК перераспределил 267 лицензий, завоёванных российскими паралимпийцами в ходе подготовки к Играм.

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