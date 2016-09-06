В альтернативных Паралимпийских играх примут участие 263 российских спортсмена

263 спортсмена примут участие в соревнованиях для отстранённых от Паралимпиады россиян, сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России (ПКР).

Соревнования пройдут на спортивных площадках Москвы и Подмосковья 8-9 сентября, а 7 сентября состоится официальная церемония открытия. В программу альтернативной Паралимпиады вошли 18 видов спорта: легкая атлетика, плавание, волейбол сидя, мини-футбол, футбол лиц с заболеванием церебральным параличом, велоспорт, голбол, теннис на колясках, настольный теннис, академическая гребля, гребля на байдарках и каноэ, триатлон, дзюдо, фехтование на колясках, пауэрлифтинг, пулевая стрельба, стрельба из лука и конный спорт.

Напомним, что Международный паралимпийский комитет (МПК) ранее отстранил паралимпийскую сборную России в полном составе от Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро после оглашения результатов расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. В докладе WADA упоминались фамилии 35 российских паралимпийцев. Позже Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России (ПКР) и оставил в силе решение о дисквалификации российских паралимпийцев. Федеральный суд Швейцарии также отклонил аппеляцию ПКР, пытавшегося обжаловать решение CAS. Не были удовлетворены и индивидуальные прошения спотсменов о допуске к Играм.

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