Акинфеев стал рекордсменом среди вратарей по количеству игр за сборную России

Голкипер сборной России Игорь Акинфеев установил новый рекорд по количеству проведённых за национальную команду нашей страны матчей на позиции вратаря. Товарищеская встреча против Ганы стала для Акинфеева 92-й в составе команды.

Прежнее достижение принадлежало голкиперу московского «Спартака» и сборной СССР Ринату Дасаеву, который с 1979 по 1990 год провёл за национальную команду 91 матч.

Дебют Акинфеева за сборную России состоялся в 2004 году в матче против Норвегии, тогда футболисту было 18 лет.

Абсолютным рекордсменом по количеству игр за сборную СССР/СНГ/России является партнёр Акинфеева по ЦСКА, защитник Сергей Игнашевич, на счету которого 120 матчей за сборную.

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