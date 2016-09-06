Российские футболисты обыграли сборную Ганы

Станислав Черчесов начал с двух нулей, но дошел и до единиц. Матч «Россия – Турция» закончился «сухим» счетом, а сборную Ганы российская сборная под руководством Черчесова обыграла со счетом «1 : 0».

Товарищеская встреча футболистов России и Ганы прошла на московском стадионе «Локомотив» и завершилась со счетом. Единственный мяч на 20-й минуте забил нападающий Федор Смолов. Эта победа для российской сборной первая, одержанная под руководством главного тренера Станислава Черчесова. Для защитника ЦСКА Василия Березуцкого этот матч в составе сборной стал сотым.

В стартовом составе сборной России играли:: Игорь Акинфеев, Роман Шишкин, Василий Березуцкий, Андрей Семенов, Сергей Петров, Юрий Газинский, Роман Зобнин, Александр Самедов, Алан Дзагоев, Юрий Жирков и Федор Смолов.

По ходу встречи тренерский штаб российской команды вывел в игру Алексея Миранчука, Магомеда Оздоева, Максима Канунникова, Федора Кудряшова, Олега Шатова и Дмитрия Полоза.