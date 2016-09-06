Российский боксёр-профессионал, чемпион мира в первом полусреднем весе по версиям IBF и IBO Эдуард Трояновский в случае удачной защиты пояса IBF может провести объединительный бой против чемпиона мира по версиям WBC и WBO американца Теренса Кроуфорда или обладателя чемпионского титула по версии WBA британца Рики Бёрнса. Об этом Трояновский рассказал корреспонденту «Аргументов недели» во время открытой тренировки перед боем с обязательным претендентом на чемпионский пояс IBF японцем Кейта Обарой.

«Предстоит первая официальная защита. Конечно, ответственность не только перед самим собой, но и перед близкими, перед Россией в целом, потому что чемпионские пояса должны остаться здесь, и я приложу все усилия, чтобы они остались здесь, – рассказал Трояновский. – Не люблю загадывать, но если выиграю этот бой, то в ближайшем будущем, возможно, будут объединительные бои. Особо разбежаться тут не получится – есть два чемпиона: Кроуфорд и Бёрнс. С кем получится договориться – порой не так легко это бывает, не каждый идёт на объединительный бой».

Напомним, что 36-летний Трояновский, на счету которого 24 победы (21 нокаутом) и ни одного поражения, 9 сентября проведёт первую в своей карьере защиту пояса IBF. Соперником россиянина станет 29-летний представитель Японии Обара, в активе которого 16 побед, 1 поражение и 1 ничья.

В андеркарте поединка Трояновский - Обара пройдут ещё 5 встреч, в числе которых бои с участием олимпийского чемпиона 2008 года россиянина Рахима Чахкиева и Алексея Папина, который недавно перешёл в профессиональный бокс из кикбоксинга.

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