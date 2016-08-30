Мурат Гассиев: я люблю видеть страх в глазах соперника

Вот уже семь лет, восходящая звезда «УралБоксПромоушен» Евгения Вайнштейна – 22-х летний челябинский студент Мурат Гассиев, живет в совершенно не привычном для нормальных людей ритме. Утром проснулся — и сразу же на первую тренировку. Вернулся с нее домой — ополоснулся, поел, и спать. Совсем немного восстановился, и вторая уже основная тренировка - три-четыре часа интенсивной работы в зале. Напоследок еще, и обязательная вечерняя тренировка - заминка. После окончания, которой он всегда уходит, только полностью выложившись до предела, и сразу же засыпает. Чтобы отдохнуть к завтрашнему дню, который всегда для него, будет ничуть не легче дня сегодняшнего. И так постоянно, изо дня в день. Все семь лет. Правда, воскресенье — день отдыха. Это его «сонный день», специально созданный, чтобы восстановить силы. И при этом, конечно же, никакой личной жизни, никаких молодежных тусовок, и даже никакого просмотра популярных телепередач. Только тяжелая работа, и после нее отдых для восстановления…









В атаке Мурат Гассиев

Молодой еще, по меркам профессионального бокса, официальный претендент на титул Чемпиона мира по версии IBF в 1-м тяжёлом весе Мурат Гассиев (23 победы в 23 боях, из них 17 - нокаутом), так прокомментировал своё будущее противостояние с действующим чемпионом мира по версиям WBA и IBF в этом же дивизионе россиянином Денисом Лебедевым (29 побед, 2 поражения, 22 победы нокаутом): «Мне, конечно, не хотелось бы встречаться с соотечественником, но у него два пояса, и другого выбора нет. Самое главное для меня - это титул чемпиона мира».

По заявлению директора «УралБоксПромоушен» Алексея Васильева, этот бой состоится в конце ноября этого года. И это действительно очень серьезный соперник. С боксером такого уровня Мурат еще не встречался в поединке. Поэтому предстоящий бой Гассиева с Лебедевым — настоящая сенсация…

Мурат Гассиев удивительно крепкий парень. Вес — 95 килограммов. Рост — 192 сантиметра. Небольшая борода, как и положено мужчине горцу. В 22 года, он уже все понимает, и никого не боится. После преждевременной смерти отца он с 13 лет начал работать на стройке, чтобы хоть как то помогать матери и своему старшему брату. Рвался на войну, чтобы защитить Родину, но старшие не пустили – мальчишка еще.

Уже придя впервые в боксерский зал, Мурат понял, что твердо намерен стать чемпионом мира. С тех пор есть у него в жизни ясная цель, и красивая мечта. В своей очень недолгой – всего два года, любительской карьере он провел 25 боев. Сразу же приглянулся матерому специалисту и меценату от бокса - Евгению Вайнштейну, и поэтому вскоре стал выступать за Челябинск. Потому, что в боксерской столице Урала, необходимых возможностей для боксерского роста было, конечно же, побольше чем в борцовской Осетии. Как то очень быстро набрался боксерского опыта. Сначала победно распечатал первенство Урала, потом на первенство России поехал. И там с ним случился на редкость досадный проигрыш. Когда увлекшись атакой, не услышал команды рефери "стоп", и удачно "провалив" своего соперника "на автомате" сильно ударил его. Так Мурат Гассиев не попал, хоть и планировалось, на любительское европейское первенство. Не стал мастером спорта международного класса. Но вместо этого, после недолгой беседы с Алексеем Васильевым, решился, и подписал свой первый контракт с "УралБоксПромоушен", и переехал из Владикавказа в Челябинск.









Челябинский ринг, стал победным для Мурата

Дебютировал в профессиональном боксе Гассиев, 21 сентября 2011 года, когда он с трудом, в общем, то, в достаточно равном бою победил с незначительным преимуществом по очкам опытного украинского боксера Романа Мирзаева. После чего не успокоился. Пока в 2013 году не состоялся матч реванш. Который челябинский осетин, уже в привычной для нас чемпионской манере сумел завершить досрочно...

События развивались стремительно. 26 июня 2013 года Мурат Гассиев стал чемпионом мира среди молодёжи по версии WBC, отправив на радость всей Осетии, в нокаут грузинского боксёра Левана Джамардашвили, уже во втором раунде.

А первого февраля 2014 года он стал еще и чемпионом Европы по версии IBF, победив единогласным решением судий очень непростого Исмаила Абдула. Счёт судей: 115/113, 117/111 и 120/108.

О своих любимых наставниках, молодой претендент на звание чемпиона мира, говорит с гордостью: «Меня тренирует Виталий Константинович Сланов, заслуженный тренер России и Южной Осетии. Он меня ко всем боям готовил. Последние два года тренируюсь в Калифорнии у великого Абеля Санчеса. Они оба очень много мне дали. Виталий Константинович довел меня до определенного уровня. А потом он сам сказал: «Я все, что знаю, тебе уже дал. Тебе нужно дальше развиваться. Потому, что очень скромный. Но мы с ним по прежнему очень много тренируемся».



Кроме на редкость устойчивой, и сильной психики Мурат Гассиев в полной мере обладает хорошо поставленным мощным нокаутирующим ударом. Природу, которого он обычно объясняет очень просто и доходчиво: « Я люблю видеть страх в глазах своего соперника». А сам при этом неизменно утверждает, что вообще никого в мире не боится. И мудрый мексиканец Абель Санчес, любитель умного, но обязательно агрессивного бокса, всякий раз подтверждает сказанное: «По твоим глазам это видно».

При всем уважении к Денису Лебедеву Мурат Гассиев не считает нужным скрывать, что намерен с ним работать, в привычной для него жесткой манере. А это значит, что будет сильно бить. Потому, что на ринге ему иначе нельзя. Потому, что и в Осетии, и в Челябинске, поклонники молодого боксера, ждут от него очередной убедительной победы.