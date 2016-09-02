Бой Поветкин – Стиверн может пройти на Филиппинских островах или в Африке

Местом проведения рейтингового поединка в супертяжёлом весе между российским боксёром Александром Поветкиным и канадцем Бермейном Стиверном может стать Демократическая Республика Конго или Филиппины, сообщает агентство AFP со ссылкой на знаменитого американского промоутера Дона Кинга, который представляет интересы Стиверна.

«Есть интерес со стороны властей Демократической Республики Конго сделать шоу в память о Мохаммеде Али», – сказал Кинг.

Кроме того, по словам промоутера, в качестве возможных площадок для проведения поединка рассматриваются столица Малайзии Куала-Лумпур, а также американские города Лас-Вегас и Нью-Йорк.

Ранее промоутер российского боксёра Андрей Рябинский сообщил о желании провести бой в США.

Напомним, что бой между обязательным претендентом на чемпионский пояс WBC Поветкиным и его действующим обладателем Уайлдером должен был состояться 21 мая в Москве, однако, поединок перенесли из-за обнаруженного в допинг-пробе россиянина мельдония. WBC провел собственное расследование ситуации, после которого с Поветкина сняли все санкции. При этом Уайлдер в ближайшее время не сможет встретиться с Поветкиным из-за травмы, а россиянина обязали провести бой против второго номера рейтинга организации в супертяжёлом весе Стиверна.

На счету 36-летнего россиянина 30 побед (22 нокаутом) и одно поражение. 37-летний Стиверн за свою профессиональную карьеру провёл 28 боёв, в которых одержал 25 побед (21 нокаутом), потерпел два поражения, а один поединок завершился вничью.

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