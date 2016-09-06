Бобслей включён в программу пекинской Паралимпиады 2022 года

Бобслей стал последним из семи видов спорта, которые вошли в программу Паралимпийских игр 2022 года в Пекине, сообщает пресс-служба Международного паралимпийского комитета (МПК).

Помимо бобслея на Играх в Пекине пройдут соревнования по всем видам спорта из программы Паралимпиады 2018 года в южнокорейском Пхенчхане: следж-хоккей на льду, биатлон, лыжные гонки, сноуборд, горнолыжный спорт и кёрлинг на колясках.

Однако соревнования по бобслею смогут пройти только в том случае, если на протяжении ближайших двух лет пройдут шесть этапов Кубка мира по этому виду спорта и чемпионат мира, а принять участие в турнирах должны спортсмены минимум из 12 стран.

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