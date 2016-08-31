Швейцарский суд отклонил апелляцию на недопуск россиян к Паралимпиаде

Ещё одно поражение настигло Паралимпийский комитет России (ПКР), отправивший апелляцию в федеральный суд Швейцарии. Обращение ПКР на запрет участия российских паралимпийцев в Рио было отклонено.

К нулю сводятся шансы паралимпийских спортсменов из России выступить на соревнованиях в Рио-де Жанейро. Апелляция российского Паралимпийского комитета, пожаловавшегося в Швейцарский суд, также была отменена. До этого решение было вынесено Международным паралимпийским комитетом, и апелляция была отменена и Спортивным арбитражным судом.

Обращения ПКР направлены на то, чтобы доказать отсутствие четких объяснений и доводов в докладе Макларена, на основании которого и вынесен запрет на выступление российских спортсменов на Паралимпиаде.

Читайте также:

CAS отклонил апелляцию ПКР, россияне не примут участие в Паралимпиаде

Паралимпиец РФ получил письмо о личной непричастности к применению допинга