Начался первый турнир для отстраненных от Паралимпиады-2016 россиян

Самые лучшие российские спортсмены вышли на соревнования в первом турнире, который был организован для паралимпийцев России, разочарованных запретом на участие в Паралимпиаде-2016 в Бразилии.

Соревнования по параканоэ и парагребле собрали самых целеустремленных российских спортсменов, которые не смогли принять участие в Паралимпиаде-2016. Московские состязания, призванные если не заменить, то хотя бы утешить спортсменов, которым не было позволено участвовать в Паралимпиаде, стартовали в Крылатском на гребном канале.

В числе паралимпийцев, которые примут участие в состязаниях, были анонсированы Надежда Андреева, Леонид Крылов, Александра Дупик. Турнир, который проводится в Москве, заявлен в рамках президентского Кубка по гребле на байдарках и каноэ.

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