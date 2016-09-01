МПК отказал 34 российским паралимпийцам в просьбе о допуске к Играм

Международный паралимпийский комитет (МПК) отказал 34 российским паралимпийцам, которые подали в организацию просьбы допустить их к участию в Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, сообщает ТАСС со ссылкой на юриста Артёма Пацева, представляющего интересы паралимпийцев.

«Просьбы всех 34 спортсменов отклонили, – сказал Пацев. – Однако еще до того, как пошли письма об отказе из МПК, сегодня в районе 17:00 по московскому времени в Спортивный арбитражный суд в Лозанне ушел объединенный иск 34 наших девчонок и ребят с требованием допустить их к участию в Паралимпийских играх в индивидуальном порядке».

Напомним, что МПК ранее отстранил паралимпийскую сборную России в полном составе от Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро после оглашения результатов расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. В докладе WADA упоминались фамилии 35 российских паралимпийцев. Позже Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе решение дисквалификации российских паралимпийцев, отклонив апелляцию Паралимпийского комитета России (ПКР).

В среду Федеральный суд Швейцарии также отклонил аппеляцию ПКР, пытавшегося обжаловать решение CAS.

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