Лебедев: как говорил Тайсон, один удар – и никакого плана на бой больше нет

Российский боксёр-профессионал, чемпион мира в первом тяжёлом весе по версиям WBA (Super) и IBF Денис Лебедев во время открытой тренировки перед боем против обязательного претендента на титул IBO, своего соотечественника Мурата Гассиева, поделился мнением о сопернике и рассказал о подготовке к предстоящему поединку.

«Работа была проделана действительно объёмная, где-то даже необычная. Мы прибавили в физических упражнениях, кроссовой, прыжковой подготовке, естественно, разработали тактику. Мурат – агрессивный боец, всегда был физически сильным, сейчас же он ещё прибавил в этом компоненте, – сказал Лебедев. – Что касается ожиданий от боя, есть такое выражение, как план на бой, но, как говорил великий Майк Тайсон, один удар – и никакого плана на бой больше нет. Тогда приходится действовать по ситуации. Я думаю, что здесь всё возможно в любой момент. Как бы то ни было, в каждом бою я стараюсь сохранять хладнокровие, ясный ум и всегда готов к 12 раундам».

На счету 37-летнего Лебедева 29 побед (22 нокаутом) и два поражения. Последние годы Лебедев тренируется в США под руководством легендарного тренера Фредди Роуча. Четыре последних боя Лебедева завершились в его пользу, три из них – досрочно. 22-летний Гассиев за свою карьеру одержал 22 победы (17 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Последний свой поединок Гассиев провёл так же, как и Лебедев, в мае этого года и одержал победу над американцем Джорданом Шиммелом нокаутом в первом раунде.

В росте и длине рук Гассиев значительно превосходит Лебедева. При росте в 192 см Гассиве имеет размах рук в 193 см, рост Лебедева – 180 см, а размах рук – 182 м. При этом Лебедев в своей карьере уже неоднократно побеждал более рослых соперников. В то же время Гассиев за свою пятилетнюю профессиональную карьеру ещё ни разу не встречался с боксёрами уровня Лебедева.

Поединок Лебедев – Гассиев пройдёт 3 декабря в Москве и станет главным событием вечера. Со-главным боем станет поединок между чемпионом мира в первом полусреднем весе по версиям IBO и IBF, не знающим поражений россиянином Эдуардом Трояновским (25-0-0, 22 КО) и небитым Джулиусом Индонго (20-0-0, 10 КО) из Намибии. В другом бою россиянин Рахим Чахкиев разыграет со своим соотечественниким Максимом Власовым титул WBA International в первом тяжёлом весе. За титул WBC Silver в первом тяжёлом весе поборются россиянин Дмитрий Кудряшов (19-1-0, 19 КО) по прозвищу «Русская Кувалда» и колумбиец Сантадер Сильгадо (27-3-0, 21 КО).

Также в рамках вечера бокса состоится дебют на профессиональном ринге двоих молодых и перспективных боксёров из России – Андря Афонина и Алексея Егорова, а также рейтинговый поединок с участием тяжеловеса Рашида Кодзоева.