Победитель боя Чахкиев-Власов поборется за титул чемпиона мира по версии WBA

На кону поединка между олимпийским чемпионом-2008, экс-чемпионом мира по версии IBO, а также бывшим обладателем пояса WBC Silver россиянином Рахимом Чахкиевым и его соотечественником, обладателем пояса Интерконтинентального чемпиона IBO Максимом Власовым будет стоять не только вакантный титул WBA International, но и право на бой за пояс чемпиона мира по версии WBA.

«Контракт на бой подписан. Конечно, Чахкиев опасный оппонент, однако Максим голоден и не хочет упускать свое время. Это будет очень острое и очень интересное противостояние. Это «естественный отбор» среди российских крузеров. Бой очень важен для Власова. Ведь на кону предстоящей встречи с Чахкиевым будет стоять не только пояс Интерконтинентального чемпиона WBA, но и право в дальнейшем провести бой за титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии самой старейшей в мире федерации бокса WBA», – сообщил менеджер Власова Шамир Петросян.

Сегодня титулом регулярного чемпиона мира в первом тяжёлом весе WBA владеет казахстанец Бейбут Шуменов, в то время как россиянин Денис Лебедев имеет статус супер-чемпиона WBA, так как одновременно является обладателем пояса IBF.

Напомним, что Власов перешёл в крузервейт лишь год назад. Начинал свою профессиональную карьеру боксёр во втором среднем весе, где завоёвывал чемпионские титулы WBC Asian Boxing Council (2010) и WBC Baltic (2011–2012). После этого россиянин перешёл в полутяжёлый вес и стал чемпионом по версии WBC Baltic (2014–2015). Всего на счету россиянина 36 побед (19 нокаутом) и два поражения. В последнем бою Власов одержал победу над бразильцем Карлосом Аилтоном Насименто и выиграл пояс Интерконтинентального чемпиона IBO. В активе Чахкиева 26 побед (19 нокаутом) и два поражения.

Поединок Чахкиев – Власов пройдёт 3 декабря в Москве. Главным событием вечера станет встреча Лебедева и обязательного претендента на титул IBF россиянина Мурата Гассиева.