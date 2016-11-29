Власов: опасаться следует только взрывных резких атак Чахкиева

Российский боксёр-профессионал Максим Власов, который проведёт бой против своего соотечественника Рахима Чахкиева за вакантный титул Интерконтинентального чемпиона WBA в первом тяжёлом весе, поделился впечатлениями о своём сопернике и рассказал, какого развития событий ожидает от поединка.

«Много лет назад, когда я только начинал свой путь в профессионалах, а Рахим был ещё любителем, мы провели несколько раундов спарринга. Я тогда ещё выступал в среднем весе, а Рахим всегда был мощным. Помню, что было непросто, но я смотрелся неплохо. Это была, пожалуй, наше единственная встреча, – рассказал Власов. – Рахим очень сильный физически, и это, пожалуй, его главное преимущество. Опасаться следует только его взрывных резких атак. В данный момент мне уже поздно заниматься наращиванием мышечной массы, над чем я работал раньше. Структура моего тела не позволяет быстро набрать мышцы. Но, на мой взгляд, чрезмерный объем мышечной массы - это не всегда хорошо. Много мышц требует много кислорода. Думаю, это и есть причина плохой выносливости Чахкиева».

Власов также отметил, что ожидает размеренного и спокойного начала боя от Чахкиева, который, однако, после нескольких пропущенных ударов начнёт нервничать и захочет закончить бой досрочно.

30-летний Власов в своей профессиональной карьере одержал 35 побед (18 нокаутом)

Напомним, что Власов перешёл в крузервейт лишь год назад. Начинал свою профессиональную карьеру боксёр во втором среднем весе, где завоёвывал чемпионские титулы WBC Asian Boxing Council (2010) и WBC Baltic (2011–2012). После этого россиянин перешёл в полутяжёлый вес и стал чемпионом по версии WBC Baltic (2014–2015). Всего на счету россиянина 36 побед (19 нокаутом) и два поражения. В последнем бою Власов одержал победу над бразильцем Карлосом Аилтоном Насименто и выиграл пояс Интерконтинентального чемпиона IBO. В активе Чахкиева, который также является олимпийским чемпионом 2008 года, 26 побед (19 нокаутом) и два поражения на профессиональном ринге. Победитель этого противостояния помимо пояса Интерконтинентального чемпиона WBA получит право провести бой за титул чемпиона мира по версии WBA в первом тяжёлом весе.

Поединок Чахкиев – Власов пройдёт 3 декабря в Москве. Главным событием вечера станет встреча Лебедева и обязательного претендента на титул IBF россиянина Мурата Гассиева.