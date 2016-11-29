Борьба за мировую шахматную корону перешла в тай-брейк

Претендент на звание чемпиона мира по шахматам россиянин Сергей Карякин и действующий обладатель мировой шахматной короны норвежец Магнус Карлсен сыграли вничью в заключительной, 12-й партии встречи, которая проходит в Нью-Йорке.

Предполагалась, что решающая партия станет самой напряжённой, однако, вопреки ожиданиям, гроссмейстеры подписали мировое соглашение уже на 30-м ходу, а партия, продлившаяся всего 35 минут, стала самой короткой в матче.

Счёт в противостоянии стал 6:6, теперь судьбу мировой шахматной короны Карякину и Карлсену предстоит решить в тай-брейке, сыграв партии с укороченным контролем времени. Если победитель не определится, последует блиц, после чего, в случае ничейного результата, – так называемый армагеддон.

Напомним, что Карлсен завоевал мировую шахматную корону в 2013 году, обыграв индийца Вишванатана Ананда.