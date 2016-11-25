Стали известны итоги очередной встречи норвежца и россиянина, которые борются за шахматную корону. На этот раз победу одержал Магнус Карлсен.

Напомним, что это уже десятая партия в матче за мировую шахматную корону. В восьмой выиграл россиянин. Все остальные закончились вничью. Сергей Карякин рассказал, почему его сопернику удалось сравнять счет, сообщает tvzvezda.ru.

По словам россиянина, норвежец играл интересно. По-видимому, Карлсену удалось собраться после поражения, которое очень сильно его расстроило. Карякин отметил, что в какой-то момент норвежец поставил его в затруднительное положение. В итоге россиянин допустил роковую ошибку.