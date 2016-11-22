Гроссмейсер Карлсен оштрафован на десятую часть своего гонорара

Десятую часть от своих призовых потерял норвежский шахматист Магнус Карлсен за отказ ответить на вопросы журналистов после своего первого поражения в матче с российским коллегой Сергеем Карякиным.

После семи партий, сыгранных вничью в матче за шахматную корону мира, норвежец проиграл белыми. Общий счёт матча после этого стал 4,5:3,5. Просидев молча две минуты на традиционной пресс-конференции после игры Карлсен внезапно встал и покинул зал, видимо, не в силах совладать с эмоциями. За что и был оштрафован на 10% от своего призового фонда, в котором, по условиям турнира, даже проигравший в менее чем 13 партиях получает 40% от миллиона долларов США, которые делят между участниками матча.

Свену Магнусу Ээну Карлсену 26 лет. Он считается самым молодым гроссмейстером и чемпионом мира (16-й) по шахматам, причём, первый в истории абсолютный чемпион в трёх категориях.

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