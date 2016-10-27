Новосибирский шахматист всем проиграл, но все равно получит 280 тысяч

В Новосибирске 27 октября прошли суперфинальные игры в рамках чемпионата России по шахматам. В суперфинале сошлись 12 гроссмейстеров. Главный приз турнира - миллион рублей и кроссовер Renault Kaptur.

Игры прошли в местном краеведческом музее. Сообщается, что по итогам шахматных баталий главный приз достался шахматисту из Москвы Александру Рязанцеву (31 год), который и уедет из Новосибирска на собственном авто с миллионом рублей в кармане.

Своего рода антирекорд турнира установил местный шахматист Дмитрий Бочаров: он допустил в одиннадцати партиях шесть поражений и занял последнюю, двенадцатую строчку по итогам чемпионата. Однако по регламенту соревнований игроку положен утешительный приз - 280 тыс. руб. Так что, как говорится, надо уметь проигрывать.