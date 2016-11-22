Россиянин Карякин повёл в матче за мировую шахматную корону

Российский гроссмейстер Сергей Карякин выиграл у норвежца Магнуса Карлсена восьмую партию матча за звание чемпиона мира по шахматам и повёл со счётом 4,5:3,5.

Партия, в которой Карякин играл чёрными фигурами, продлилась более пяти часов и завершилась на 53-м ходу – норвежец признал своё поражение.

Семь предыдущих партий завершились вничью, а следующая пройдёт 23 ноября – Карякин будет играть белыми фигурами. Всего участники матча проведут 12 партий, в случае ничейного счёта будет назначен тай-брейк – Карякин и Карлсен сыграют партии с укороченным контролем времени. Если победитель не определится, последует блиц, после чего, в случае ничейного результата, – так называемый армагеддон.

Напомним, что Карлсен завоевал мировую шахматную корону в 2013 году, обыграв индийца Вишванатана Ананда.

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