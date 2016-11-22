Закон об уголовной ответственности за склонении спортсменов к допингу подписан Путиным

Этот закон в российском профессиональном спорте ждали, и вот свершилось: закон о правовом регулировании в сфере профессионального спорта подписан президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Подписанный 22 ноября документ опубликован на сайте официальной информации. Законодательная инициатива и ее воплощение принадлежит российскому Министерству спорта. Необходимо было законодательно закрепить сложившуюся в спорте систему отношений, прежде всего, конечно, по предупреждению употребления спортсменами запрещенных препаратов.

Новый закон формулирует и закрепляет такие понятия, как «профессиональная спортивная лига», «профессиональные спортивные соревнования», «профессиональный спортклуб» и так далее.

Закон также дает современное толкование понятий «профессиональный спорт» и «спортивная дисквалификация».

Решать спортивные споры будет специальный арбитражный суд, который еще предстоит создать.

Владимир Путин подписал и закон, который вводит уголовное наказание за склонение спортсменов к употреблению допинга. Подобные нарушения наказываются штрафом до 300 тыс. рублей, либо ограничением свободы до года. Угрожать спортсмену станет очень дорого: штраф - до полумиллиона рублей и до трех лет тюрьмы.