УЕФА дисквалифицировал хавбека ЦСКА Ерёменко на два года за употребление кокаина

Хавбек российского футбольного клуба ЦСКА и национальной сборной Финляндии Роман Ерёменко отстранён на два года за употребление кокаина.

Решение о дисквалификации принял Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после проверки допинг-пробы спортсмена, взятой после матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Байера», который состоялся 14 сентября 2016 года.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, в пробе А обнаружили следы кокаина и его метаболитов. Отсчитываться срок дисквалификации будет от 6 октября нынешнего года.

Напомним, что Ерёменко не принимает участие в матчах с 7 октября 2016 года – тогда дисциплинарный комитет УЕФА временно отстранил футболиста.

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