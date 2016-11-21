Крым объявил о создании собственной футбольной сборной
21 ноября 2016, 11:12 [ «АН-онлайн» ]
Собственную сборную команду по футболу Республики Крым и города федерального значения Севастополь постановил создать президиум Крымского футбольного союза (КФС) и анонсировал это решение сегодня.
Уже известны главные лица тренерского состава: штаб команды возглавят Валерий Петров и его ассистент Сергей Дранов. Главный тренер будущей сборной ранее возглавлял такие клубы, как керченский «Океан», севастопольская «Чайка» и симферопольская «Таврия», до последнего назначения работал в КФС.
В составе команды будут 24 игрока и шестеро членов персонала. Первый учебно-тренировочный сбор начнётся 2 декабря в Евпатории. А через неделю в Симферополе команда будет торжественно представлена общественности на первом Крымском футбольном форуме. Интересно то, что всего две недели назад глава КФС Юрий Ветоха утверждал, что из-за недостатка финансирования сборная может появиться разве что в следующем году.
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