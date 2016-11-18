На заметку Кокорину: сборная Северной Ирландии отдала детям половину гонорара за Евро-2016

Сборная Северной Ирландии по футболу перечислила половину своего гонорара, полученного за Чемпионат Европы-2016, благотворительному фонду, который оказывает помощь детям, больным раком.

Такое решение было принято единогласно всеми членами сборной. Таким образом, в благотворительный фонд было перечислено 23 тысячи фунтов стерлингов - около двух миллионов рублей. Это половина суммы, полученной футболистами за чемпионат.

Всего сборная получила 46 тысяч - по две тысячи фунтов стерлингов на каждого игрока. Сумма получается приличная, особенно для тех спортсменов, которые выступают за клубы второго, а то и третьего дивизионов. При этом, по данным Life, Российский футбольный союз за Чемпионат Европы получил восемь с половиной миллионов евро, и более 90% от этой суммы было выплачено сборной России.

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