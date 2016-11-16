Сборная России обновит антирекорд, заняв в новом рейтинге ФИФА наихудшую позицию

Сборная России по футболу продолжает опускаться в рейтинге национальных сборных мира Международной федерации футбола (ФИФА).

В ноябрьском рейтинге команда России достигнет рекордно низкой для себя отметки, опустившись с 53-го на 55-е место. Таким образом, сборная обновит антирекорд, установленный в прошлом месяце. До октября 2016 года худшим результатом было 40-е место в рейтинге, которое россияне занимали в декабре 1998 года.

Потеря позиций связана с крайне неудачным выступлением российской команды в последнее время. После провала на чемпионате Европы 2016 года, на которым сборная в трёх играх группового этапа набрала лишь одно очко и не вышла в раунд плей-офф, россияне проведи ещё пять товарищеских встреч – сыграли вничью со сборной Турции, выиграли у Ганы, проиграли Коста-Рике и Катару, а также выиграли у Румынии.

Напомним, что рейтинг ФИФА обновляется ежемесячно, и при его составлении учитываются результаты матчей, которые сборная провела за последние четыре года. Стоит отметить, что Россия на правах хозяйки чемпионата мира 2018 года освобождена от необходимости проходить отбор в финальную стадию турнира. Таким образом, россияне не принимают участие в квалификационных матчах, которые приносят значительно больше баллов, чем товарищеские игры.