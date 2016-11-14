Российские самбисты победили в общекомандном зачёте на чемпионате мира в Софии

Сборная России стала безоговорочным победителем общекомандного зачёта завершившегося в болгарской Софии чемпионата мира 2016 года.

В турнире по боевому самбо россияне завоевали девять золотых медалей из девяти возможных. Лучшими в своих весовых категориях стали Анатолий Стишак (до 52 кг), Велимурад Алхасов (до 57 кг), Рустам Талдиев (до 62 кг), Руслан Гасанханов (до 68 кг), Ислам Махачов (до 74 кг), Раймонд Магомедалиев (до 82 кг), Икрам Алискеров (до 90 кг), Михаил Мохнаткин (до 100 кг) и Денис Гольцов (свыше 100 кг).

У ближайших конкурентов в этом виде самбо, команды Болгарии, три серебряных и три бронзовых награды.

В спортивном самбо мужская сборная России также завоевала награды во всех весовых категориях. Чемпионами мира стали Илья Хлыбов (до 62 кг), Никита Клецков (до 68 кг), Олег Бабгоев (до 74 кг), Сергей Кирюхин (до 82 кг), Вячеслав Михайлин (до100 кг), Артем Осипенко (свыше 100 кг). Серебряные награды мирового первенства выиграли Игорь Беглеров (до 52 кг) и Сергей Рябов (до 90 кг), а «бронзу» принёс в копилку сборной Аймерген Аткунов (до 57 кг).

На втором месте в общекомандном зачёте финишировали грузины (2-2-3), а замкнула тройку команда Монголии, которая выиграла на соревнованиях одну золотую медаль.

В женском турнире по спортивному самбо россиянки взяли четыре «золота» – лучшими в мире стали Елена Бондарева (до 48 кг), Анастасия Валова (до 56 кг), Яна Костенко (до 60 кг), Марина Мохнаткина (до 68 кг), серебряные медали завоевали Анна Харитонова (до 52 кг) и Анна Балашова (свыше 80 кг), а бронзовыми призёрами чемпионата мира стали Екатерина Токарева (до 72 кг) и Наталья Казанцева (до 80 кг).

Вторыми по количеству медалей стали представительницы Беларуси (2-3-1), а замкнули тройку украинки (2-2-3).

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