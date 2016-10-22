Самбо на защите Отечества

Каждый мужчина должен уметь постоять за себя и близких – этой аксиоме учат с детства. Ведь, в конце концов, эра милосердия ещё не скоро наступит. А для многих такие постулаты не только образ жизни, но и профессия. Речь, конечно же, о представителях силовых структур России. Естественно, что уровень подготовки сотрудников силовых органов должен быть на высочайшем уровне. И уметь владеть они должны не только оружием, но и приёмами самозащиты. И самбо, по мнению многих, является одним из лучших для этих целей.

Свой путь к главному национальному виду боевых искусств самбо начало в 20-30-е годы прошлого века. Ещё в 1923 г. Виктор Спиридонов стал применять такую прикладную дисциплину как «самоз» (сокращение от «самозащита»). Изначально это направление было закрытым, и изучалось оно лишь в спецподразделениях. Одновременно с этим шло развитие системы Василия Ощепкова – «борьбы вольного стиля без оружия», – которая впоследствии слилась с дисциплиной Спиридонова. А ещё позже эта система боя была доработана Анатолием Харлампиевым и, благодаря его усилиям, самбо официально признали как вид спорта в СССР 16 ноября 1938 г.

Отцы-основатели самбо – Спиридонов и Ощепков – имели непосредственное отношение к силовым структурам. Поэтому не удивительно, что разработка новой боевой дисциплины изначально велась для нужд армии и милиции. И впоследствии самбо отлично прижилось в силовых структурах, так как оно и по сей день является наиболее эффективным прикладным видом боевых искусств.

Как рассказал «АН» инспектор-методист организации «Динамо» №25 МВД России, майор внутренней службы Евгений Игоревич Ивашутин, сотрудник полиции должен заниматься спортом три раза в неделю, в том числе уделять внимание приёмам борьбы, самозащите без оружия и уметь обезоружить преступника.

«При этом наши сотрудники интересуются не только боевым самбо, но и спортивным. Мы проводим чемпионаты МВД, как среди образовательных организаций, так и среди территориальных органов МВД. Также уже третий год проводим чемпионат по боевому самбо – первый был в Санкт-Петербурге, второй в Костроме, а в этом году в Ижевске.

Должен отметить, что с каждым годом уровень наших спортсменов растёт. Они стабильно занимают призовые места в соревнованиях по России. Кроме того примерно в половине весовых категорий в самбо наши сотрудники сейчас готовятся к Чемпионату Мира в составе сборной России. Среди них, например, Михайленко, Клецков, Давыдов, Максимов и другие – они сейчас все на сборах. А в боевом самбо почти в каждой категории есть сотрудники полиции», – рассказывает Е. Ивашутин.

Самбо, безусловно, можно считать одним из самых прикладных видов спорта. Ведь оно вобрало в себя лучшие приёмы из других боевых искусств, которые были адаптированы под максимальную эффективность. Самбо в системе МВД тоже уже давно – первые чемпионаты проводились ещё в СССР.

«По итогам наших соревнований внутри МВД мы формируем команду по спортивному самбо, которая участвует на соревнования центрального совета общества Динамо. Те спортсмены, которые занимают там призовые места, отбираются на всемирные и европейские состязания между пожарными и полицейскими. Наши спортсмены там постоянно участвуют. Почти все, кто участвовал от МВД в этих соревнованиях, занимали там первые и вторые места», – поделился Евгений Игоревич.

Не удивительно, что самбо присутствует в системе подготовки не только в МВД, но и в ВДВ, и в ФСБ. Главный тренер мужской сборной команды России по самбо, сотрудник центра специальной физической подготовки ФСБ России подполковник Дмитрий Викторович Трошкин считает, что эффективность этого вида боевых искусств доказана на практике. Однако все мы помним, что после развала СССР самбо, в том числе и в силовых структурах, начало медленно уходить на второй план, забываться. Впрочем, как и многое другое хорошее, что было в Советском Союзе.

«В 90-е годы были популярны карате, ушу и многие другие восточные единоборства. Народ массово начал ими увлекаться – дорвались. Ведь в СССР всё это было под запретом. А такой плод, как известно, сладок. Ещё в 80-е в стране начали появляться подпольные клубы карате. Когда же в 90-х годах вожжи окончательно отпустили, то в страну хлынуло всё – и 10 версий рукопашного боя и 20 версий карате. Естественно это стало проникать и в различные силовые ведомства.

Но время само всё расставило по своим местам. Постепенно пришедшие из-за рубежа дисциплины начали отпадать – тхэквондо, каратэ и даже рукопашный бой стали терять обороты. Потому что у нас есть свой, ещё при СССР созданный вид. Мы прошли этот путь эволюции, наелись заморских «Марсов» и «Сникерсов» и поняли, что наша «Алёнка» самая вкусная», – говорит Д. Трошкин.

Время действительно показало – что есть лучшее. Мы видим, что один из величайших представителей ММА – это наш самбист Фёдор Емельяненко, который вышел на ринг боёв без правил, где неоднократно становился чемпионом в самых сильных турнирах. А до него дорожку в профессиональные бои пробил Олег Тактаров, тоже самбист. А ведь против него выступали представители многих боевых искусств, в том числе и ударники. Но наш отечественный вид борьбы показал, насколько универсальным он может быть.

«Что касается применения приёмов самбо в ходе оперативной работы сотрудниками ФСБ, то эта информация особо не афишируется. Но я знаю тех ребят, кто служит в горячих точках, и тех, кто участвует в спецоперациях в Москве. Без приёмов в их работе не обходится – особенно в ситуациях, когда нельзя использовать оружие. Если бы наши спецназы не владели приёмами самбо, то они, можно сказать, были бы просто профнепригодны», – делится Дмитрий Викторович.

Как мы видим, самбо, несмотря на свой молодой возраст, по сравнению со многими другими боевыми искусствами, уже доказало, что оно является одним из лучших, если не лучшим прикладным видом борьбы. Оно настолько универсально и многообразно (насчитывает до 5 тыс. технических приёмов), что может применяться не только на спортивной арене, но и в поле. В конце концов, самбо и разрабатывалось для защиты Родины. Поэтому неудивительно, что сегодня в непростой для России политической ситуации оно вновь на подъёме.

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