Гольцов примет участие в чемпионате мира по самбо

Российский боец ММА, чемпион Европы и России по боевому самбо Денис Гольцов по прозвищу «Русский богатырь» примет участие в турнире по боевому самбо в рамках чемпионата мира по самбо в болгарской Софии.

«Нагрузочные дни мы проводили в обычном тренировочном режиме с первыми и вторыми номерами команды. Вместе со мной также на чемпионат едут питерские самбисты Анатолий Стешак и Руслан Талдиев, – сказал Гольцов. – Что касается мотивации, то чемпионат мира – это важное событие, ведь это не только имя и звание, а особый статус и уровень, который поможет вырасти на профессиональной арене и выходить уже в новом виде».

Чемпионата мира по самбо-2016 пройдёт с 10 по 14 ноября.

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