Винник отвоевал у Воронцова титул чемпиона России по К-1

Данил Винник вернул себе пояс чемпиона России по К-1, одержав победу над Евгением Воронцовым в матче-реванше на турнире TECH-KREP FC: PRIME 4 в Краснодаре.

Винник был близок к досрочному завершению поединка – в четвёртом раунде он дважды отправил соперника в нокдаун, однако, Воронцов выдержал все пять раундов, после чего судьи единогласно присудили победу Виннику.

Напомним, что первое противостояние между спортсменами завершилось победой Воронцова нокаутом – тогда к нему перешёл принадлежавший Виннику чемпионский пояс в весовой категории до 71 кг.

В главном бою вечера, который проходил по правилам ММА в весе до 77 кг, поляк Салим «Гризли» Тоуари во втором раунде нокаутировал чемпиона России по боевому самбо Байзета Хатхоху. Изначально с Тоуари должен был встретиться Ярослав Амосов, однако, боец выбыл из строя из-за травмы и сможет провести бой против поляка только после восстановления.

Также в рамках основного файткарда победитель Гран-при PRIME Selection-2015 Гога Шаматава в первом же раунде ударом колена в голову нокаутировал чемпиона СЗФО по боевому самбо Даврона Хамиткула.

Результаты финальных боёв PRIME Selection-2016 выглядят следующим образом:

До 100 кг: Аркадий Лисин (Краснодар) победил Абдулбасира Меджидова (Ставрополь) техническим нокаутом (удары в партере) в первом раунде;

До 84 кг: Залим Аюбов (Нальчик) победил Сергея Ясковца (Ростов-на-Дону) по очкам раздельным решением судей;

До 77 кг: Кямран Аббасов (Новороссийск) победил Давида Бархударяня (Краснодар) удушающим приемом «гильотина» в третьем раунде;

До 61 кг: Азамат Керефов (Нальчик) победил Арена Акопяна (Москва) единогласным решением судей.

Результаты предварительных боев:

До 61 кг: Евгений Бондарев (Краснодар) победил Дениса Домитращука (Евпатория) по очкам единогласным решением судей

До 61 кг: Эльдар Охтов (Черкесск) победил Бислана Шехетля (Майкоп) удушающим приемом «треугольник» в первом раунде.

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