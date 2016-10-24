Капшай: Впервые мы показали абсолютный результат

Геннадий Капшай, старший тренер сборной России по смешанным единоборствам, которая на завершившемся в Санкт-Петербурге чемпионате Европы по ММА выиграла семь золотых медалей из семи возможных, подвёл итоги турнира.

«Мы победили! Эмоции все остались там, в ринге, нынешнее состояние можно сравнить с эйфорией. Сейчас идет осознание победы. Впервые мы показали абсолютный результат. Все наши ребята отработали на все сто процентов. Очень доволен их выступлением! Спасибо всем, что они выполнили то, что мы отрабатывали и готовили. Отнеслись к работе на сборах со всей серьезностью, – сказал Капшай. – Отмечу также наставников сборной, считаю, что в команде мы создали микроклимат семьи, и каждый это чувствует, старается не подвести, борется и сражается до конца. Огромное спасибо Федору Владимировичу Емельяненко за то, что он у нас есть, является нашим знаменем и лидером. Думаю, мы не подводим своим отношением и трудом».

Напомним, что титулы чемпионов Европы по ММА завоевали Касум Касумов (весовая категория до 61 кг), Наби Ашурлаев (до 66 кг), Шамииль Мусаев (до 70кг), Гаджимурад Хирамагомедов (до 77кг), Шамиль Абдулаев (до 84кг), Магомед Шахрудинов (до 93кг) и Ризван Куниев (свыше 93).

Второе место в общекомандном зачёте турнира заняли спортсмены из Украины, а замкнула тройку сборная Германии.

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