На ЧЕ-2017 по футболу россиянки сыграют в группе с Германией, Италией и Швецией

По результатам жеребьёвки женская сборная России по футболу попала в группу В группового турнира чемпионата Европы 2017 года в Нидерландах. Соперниками россиянок станут футболистки из Германии, Италии и Швеции.

В группу А попали Норвегия, Дания, Бельгия и Нидерланды, в квартете С сыграют команды Франции, Исландии, Австрии и Швейцарии, а группу D представят Англия, Шотландия, Испания и Португалия.

Чемпионат Европы пройдёт с 16 июля по 6 августа, россиянки стартуют на турнире 17 июля матчем против итальянок. 21 июля наша команда сыграет со Швецией, а 25 июля – с Германией. В четвертьфинал выйдут команды, занявшие первые два места в каждой группе.

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