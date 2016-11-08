Ранее "АН-онлайн" сообщал о несчатье в мексиканском Тулансинго. Там на футбольном матче команд-любителей один из футболистов нанес судье смертельный удар головой за то, что тот наказал его за нарушение.

В интернете опубликовано видео этого инцидента. Публикует видео пользователь под ником SAYUYASU .

Судья Виктор Терехов за нарушение наказал игрока, а тот был в таком азарте, что ударил 59-летнего арбитра головой в лицо. На видео виден как раз этот момент: футболист подбегает к судье, бьет его и тот падает замертво. Рефери скончался на месте, подоспевшие медики помочь ему не смогли. А футболист-убийца Рубен Ривера Васкес скрылся с места преступления и его до сих пор ищет полиция.