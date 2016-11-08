В Мексике футболист ударом головы убил судью

Удар головой в футболе – это не всегда гол. Особенно если бьют не по мячу. В Мексике судья 59 лет стал жертвой удара головой после того, как вынес решение удалить игрока Рубена Ривера Васкеса с поля за нарушение.

Не сообщается, каким именно было нарушение, что совершил во время игры Рубен Ривера, да это и не так важно, передает «Лента.ru».

Ривера получил от судьи красную карточку и должен был по правилам покинуть поле, но вместо этого провинившийся футболист подбежал к судье и ударил его головой в лицо. Судья Виктор Трехо скончался на месте, прибывшие врачи не смогли его реанимировать.

Футболист с поля бежал и сейчас его ищет полиция. Сообщается, что матч, на котором произошла трагедия, прошел 6 ноября в мексиканском городе Тулансинго. Играли любительские команды.