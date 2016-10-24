Российские самбисты победили в общекомандном зачёте турнира на призы Аслаханова

Сборная России по самбо стала безоговорочным лидером общекомандного зачёта на Международном турнире высшей категории «А» по самбо на призы Заслуженного мастера спорта РФ генерала Асламбека Аслаханова, завоевав 12 золотых медалей.

В соревнованиях среди мужчин россияне уступили в финалах лишь в двух весовых категориях – в весе до 62 кг победителем стал представитель Беларуси, а в категории до 100 кг первенствовал самбист из Латвии.

Чуть хуже выступила женская команда – россиянки упустили «золото» в весовых категориях до 52 кг, до 56 кг, до 64 кг и до 80 кг, одержав победы в других пяти весах.

Всего в соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов более чем из 16 государств. Помимо россиян за призы боролись команды Франции, Италии, Германии, Марокко, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Грузии, Украины, Латвии, Румынии, Молдовы, Таджикистана, Кыргызской Республики и других стран. Традиционно в соревнованиях участвали сильнейшие самбисты планеты, в том числе и действующие чемпионы Европы, Азии и мира.

Турнир в этом году проходил в юбилейный 15-й раз и стал заключительным. В будущем Аслаханов планирует посвятить свою работу развитию ветеранского самбо.

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