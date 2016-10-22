Стартовал XV Международный турнир по самбо на призы генерала Аслаханова

В Москве стартовал юбилейный, пятнадцатый по счёту Международный турнир высшей категории «А» по самбо на призы Заслуженного мастера спорта РФ генерала Асламбека Аслаханова.

Бороться за медали в этом году будут около 200 спортсменов более чем из 16 государств. Помимо россиян в турнире примут участие команды Франции, Италии, Германии, Марокко, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Грузии, Украины, Латвии, Румынии, Молдовы, Таджикистана, Кыргызской Республики и других стран.

Традиционно в соревнованиях участвуют сильнейшие самбисты планеты, в том числе и действующие чемпионы Европы, Азии и мира.

Турнир на призы Аслаханова также является своебразной репетицией перед предстоящим первенством мира, которое пройдёт в ноябре в болгарской Софии, и позволяет спортсменам лучше узнать своих будущих соперников.

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