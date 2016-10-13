Фьюри отказался от титулов чемпиона мира по боксу по версиям WBO, WBA и IBO

Небитый британский боксёр-профессионал, чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBO, WBA и IBO Тайсон Фьюри, в активе которого 25 побед (18 нокаутом), отказался от всех титулов, сообщает пресс-служба промоутерской организации Hennessysports, представляющей интересы боксёра.

По словам промоутера Мика Хеннесси, британец планирует «сосредоточиться на лечении и полностью восстановиться от своего нынешнего состояния».

«Я выиграл все титулы в ринге и считаю, что они должны быть потеряны именно в ринге, но я не в состоянии защитить их в данное время. Поэтому я принял твердое и эмоциональное решение официально освободить свои заветные титулы чемпиона мира», – Фьюри.

Напомним, что 28-летний британец выиграл чемпионские титулы WBO, WBA, IBF и IBO в ноябре 2015 года, победив в 12-раундовом поединке украинца Владимира Кличко. Позже Фьюри был лишён пояса IBF из-за отказа проводить обязательную защиту.

Матч-реванш Фьюри – Кличко изначально был запланирован на 9 июня этого года, но был перенесён на конец октября из-за травмы Фьюри. В конце сентября сторона Фьюри объявила, что боксёр не сможет провести бой по состоянию здоровья. Как выяснилось позже, в допинг-пробе спортсмена обнаружили следы кокаина, сам Фьюри признался, что в последнее время действительно стал употреблять запрещённое вещество.

После отказа Фьюри от титулов, чемпионские пояса по версиям WBO, WBA и IBO стали вакантными. За титул чемпиона мира по версии WBA теперь, возможно, поборются Кличко и британец Энтони Джошуа, который сейчас также владеет поясом IBF.