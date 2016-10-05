Боксер Фьюри об употреблении кокаина: делаю, что хочу

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри признался, что употребляет кокаин. При этом спортсмен отрицает употребление им других веществ.

Как сообщает Rolling Stone, Фьюри заявил, что в своей жизни делал “много вещей”, и употребление кокаина - одна из них. Однако он никогда не принимал никаких других веществ, а за кокаин взялся только в последние несколько месяцев. При этом боксер подчеркнул, что употребление кокаина не связано с желанием улучшить свои результаты в спорте. Тайсон заявил, что в праве распоряжаться собственной жизнью как сочтет нужным.

В понедельник появилась информация, что Фьюри завершает свою спортивную карьеру, однако позже боксер заявил, что это была шутка. Ранее сообщалось о положительных допинг-пробах спортсмена на кокаин.

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