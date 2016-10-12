Мутко: Хотим открыть «Лужники» матчем с командой Аргентины или Бразилии

Реконструированный стадион «Лужники» в Москве могут открыть матчем сборной России против Аргентины или Бразилии, об этом рассказал министр спорта России и президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

«Хотим открыть «Лужники» абсолютно топовым матчем – с командой Аргентины или Бразилии», – сказал Мутко.

Напомним, что стадион закрыли в 2013 году на реконструкцию, в ходе которой, например, перестроили трибуны и убрали беговую дорожку вокруг поля. За счёт этого планируется увеличить количество зрительских мест с 78 до 81 тысячи. На обновлённом стадионе также появится естественный газон вместе искусственного.

«Лужники» должны стать главной футбольной ареной предстоящего чемпионата мира 2018 года, который пройдёт в России - стадион примет матч-открытие турнира, три игры группового раунда, один из полуфиналов и финал.

Всего матчи мирового первенства пройдут в 11 городах – Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре и Ростове-на-Дону.

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