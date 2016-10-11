Путин призвал успехи легально принимающих допинг спортсменов учитывать отдельно

Российский лидер выразил озабоченность по поводу будущего мирового спорта в связи с тем, что к соревнованиям допускаются спортсмены, принимающие допинг по медицинским показаниям.

По мнению российского президента, мировое сообщество должно принять меры, чтобы не допустить в дальнейшем ситуации, в которой успехи на соревнованиях принадлежат спортсменам, “слабым здоровьем”. В противном случае, по мнению Путина, все установленные рекорды, все награды и титулы останутся за людьми, страдающими, к примеру, хроническими заболеваниями, что негативно скажется на состоянии мирового спорта в целом.

Путин также добавил, что успехи спортсменов, имеющих проблемы со здоровьем и в связи с этим принимающих запрещенные препараты, должны учитываться отдельно.

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