Бах заявил о необходимости дать России возможность ответить на обвинения WADA

Томас Бах заявил о необходимости позволить российской стороне выступить в свою защиту в антидопинговом скандале, разразившемся после обвинений, предъявленных ей WADA в лице ее руководителя Ричарда Макларена.

По мнению главы МОК, обвинения Макларена прозвучали до того, как Россия получила возможность выступить в свою защиту. Бах считает, что это неправильно и нужно дать российской стороне высказаться.

Напомним, в июле Маклареном был опубликовал доклад, в котором он обвинил российских спортсменов в употреблении допинга на сочинской Олимпиаде два года назад. На основе этого отчета WADA рекомендовала отстранить россиян от соревнований.

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