Хакеры выяснили, что 200 американским атлетам разрешили допинг

Хакеры группы Fancy Bears опубликовали очередную порцию разоблачений, на этот раз они вскрыли письма директора USADA Мэттью Федорука и выяснили, что более 200 атлетов из США употребляли допинг официально.

Разрешение на терапевтическое использование запрещённых препаратов в 2015 году получили более 200 американских атлетов. Сообщается, что всего американским атлетам за 2015 год было выдано 583 разрешения на применение запрещенных препаратов по TUE, передает РИА Новости.

Документы гласят, что 103 сертификата были получены велосипедистами, 68 - легкоатлетами, 58 - триатлонистами. В число получивших разрешение на запрещенные препараты спортсменов есть атлеты, принимавшие участие в Паралимпийских играх 2016 года.