«Спорт-эксперт» приглашает журналистов и читателей

Профессиональным спортивным журналистам всегда есть о чем рассказать. Для этого нужны два обязательных элемента: желание и трибуна.

Желание почти всегда имеется. А вот с трибунами стало похуже. Закрываются известные газеты, тихо исчезают, иногда едва появившись, только-только открывшиеся порталы.

И Федерация спортивных журналистов России (ФСЖР) вместе с газетой «Аргументы недели» решила запустить новый проект. Выполнив все необходимые процедуры, мы зарегистрировали наш «Спорт-эксперт» и теперь и со спокойной душой, и с радостью приглашаем всех спортивных репортеров на нашу страничку.

Вы хотите высказаться о допинге? Пожалуйста. Обсудить положение дел в российском футболе? Место для вашей статьи в «Спорт-эксперте» обеспечено. У вас подготовлен материал о хоккейном Кубке мира? Пересылайте к нам. И публикация появится на сайте, если написано качественно, боевито и по делу. Мы хотим сделать наш с вами «Спорт-эксперт» полемичным, объективным, возможно и задиристым, не скатываясь в то же время в желтизну и грубость. Хотели бы с помощью спортивных экспертов – вас, коллеги – проводить интерактивные опросы, оперативно выясняя ваше отношение к серьезным проблемам нашего спорта.

Естественно, что редакция сайта оставляет за собой святое право редакции и принимать, и отвергать материалы.

Первое время мы будем работать бесплатно. Однако, надеемся, что вскоре сможем привлечь рекламодателей и постараемся все для этого сделать. Ну, а если редакция нашего партнера «Аргументы недели» возьмет статью на свою полосу, то гонорар автору обеспечен.

Мы не прощаемся с сайтом ФСЖР www.sportjourfed.ru, продолжим публиковать на нем всю информацию о работе нашей Федерации спортивных журналистов России.

Свои материалы в «Спорт-эксперт» вы смело можете отправлять по электронному адресу sport-expert@argumenti.ru (координатор проекта – член Исполкома ФСЖР Сергей Якушев).

Ждем статей, верим в вас и в наш с вами «Спорт-эксперт»!

От имени Исполкома ФСЖР, президент Федерации

Николай Долгополов