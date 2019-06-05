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Эксперты определили самые полезные и безопасные ягоды

5 июня 2019, 08:57 [ «Аргументы Недели» ]

Эксперты определили самые полезные и безопасные ягоды
фото: pixabay.com

Эксперты определили самые полезные и безопасные ягоды - брусника и голубика. Специалисты считают, что клубника менее полезна, так как при ее выращивании могут применяться различные химические удобрения. Как объясняют экперты, более полезны те ягоды, которые плохо культивируются.

А в погоне за урожаем производители обрабатывают некоторые ягоды, как например клубнику, "химией", урожайность ягоды растет, но пищевая ценность таких ягод снижается.

Поэтому те ягоды, которые не культивируются – голубика или брусника, с точки зрения пользы занимают первое место, хотя и являются менее доступными, - передает РИА Новости.

Эксперты по питанию отмечают, что ягоды богаты витаминами и микроэлементами, такими как витамин С, фолиевая кислота, магний, медь, силен. Все эти вещества в составе ягод могут благотворно влиять на работу сердечно-сосудистой и нервной системы, поддерживать иммунитет и замедлять процессы старения человека.

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