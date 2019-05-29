Поддержать многодетные семьи можно без дополнительных выплат, считает Милонов

Депутат Госдумы Виталий Милонов негативно высказался об идеи ввести "отцовский капитал". По его мнению, вместо выплаты денег можно найти другие варианты помощи многодетным семьям.

Общественность предложила ввести "отцовский капитал"

"Сколько можно платить всем? Детей заводят не потому, что деньги платят, а потому, что это желание сердца", - заявил депутат каналу 360.

Милонов назвал идею популистской. По его мнению, можно ввести для отцов дополнительный выходной день в месяце, который бы оплачивался, или установить определённые тарифы на билеты для детей, чтобы семья могла раз в год съездить на отдых.

"...сейчас билет, так называемый детский, на самолет - это издевательство. Поэтому многодетные семьи не могут уехать никуда...Я считаю, что семьям надо помогать. Потому что мы ценим семью...", - отметил политик.

Депутат добавил, что следует исключить понятие "многодетная семья",в которой больше двух детей. Милонов считает, что "трое детей - это нормальная семья" для развития страны и она должна быть принята за "стандарт", но это не значит, что "нужно гнобить, если есть один ребенок".