В России продолжат расти цены на овощи

Россиян предупредили, что в ближайшее время в стране продолжат расти цены на овощи. В России снизился импорт продукции из-за прошлогодней засухи в Европе.

«На фоне снижения импорта внутренние цены начинают подрастать, полагаю, что они будут продолжать расти», - заявил исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников.

Овощи, которые раньше поступали в Россию из других стран, теперь будут направляться в Европу, передаёт "Российская газета". Сильнее всего заметен дефицит египетского картофеля, белорусской капусты и качественного лука, отмечает эксперт. Также страна лишилась контрабандных овощей, которые ввозили из Польши и Прибалтики.