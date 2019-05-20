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Жестокость без границ: как и за что в средние века наказывали женщин

20 мая 2019, 13:55 [«Аргументы Недели», Алёна Белова ]

Жестокость без границ: как и за что в средние века наказывали женщин

Некоторые считают, что в средневековье жилось намного романтичнее, чем сейчас: верные рыцари были готовы на все ради прекрасной дамы и даже рисковали своей жизнью. Об этом нам упорно твердят художественные фильмы и книги о том времени. Но если бы современные женщины знали, что на самом деле творилось в ту далекую эпоху, то уже не грезили бы о рыцарях на белом коне...

 

На самом деле, в те «романтичные» времена женщины находились в чудовищно униженном положении, полностью зависимом от далеко не всегда разумных мужчин. Любая женская провинность влекла незамедлительную расправу. Например, если случилось забеременеть вне брака, то остаток дней придется провести в сумасшедшем доме. Семья, заподозрив у своей родной кровинушки случайную беременность, незамедлительно отправляла ее в родильный дом, но не заботы ради, а чтобы та выполняла всю черновую работу в заведении: стирала белье, драила полы вплоть до самых родов. А разрешившись от бремени, девушка попадала прямиком в сумасшедший дом, т. к. большинство родивших до брака женщин считались асоциальными личностями, ведущими неподобающий образ жизни. 

Как сделать брак крепким и долгим - средневековые европейцы также прекрасно знали. За измену супруге отрезали нос, губы или уши и отбирали у нее детей. В Великобритании мужчина не только забирал детей себе, но и мог запретить бывшей супруге к ним приближаться. Однако неверных мужей наказания никак не касались, даже наоборот, слухи об очередном романе поощрялись. Очень многих женщин перспектива остаться без своих детей и стать изувеченной заставляла терпеть мужа, даже если он дрался, пил и водил любовниц. 

Пойманных с поличным любовников  заставляли  раздетыми, связанными веревкой, бежать по городу. Бегущая женщина должна была держать в руках веревку, конец которой привязывали к гениталиям ее любовника. Впереди них бежал глашатай, который трубил и призывал жителей насладиться зрелищем. 

Прилюдные наказания, казни, экзекуции выступали в роли современного телевизора, театра или цирка, где «актрисами» и «клоунессами» были, конечно, в основном женщины. Людей развлекали и забавляли чужие муки. 

Даже будучи верной своему мужу, женщина все равно могла понести наказание, например, за свою сварливость и ругань. Подозреваемую в склочном характере тащили в суд, где позорно и обязательно прилюдно наказывали. Женщину привязывали к специальному стулу, обмазывали грязью и нечистотами, а затем на радость толпе протаскивали по главным улицам к ближайшей реке и несколько раз погружали в ледяную воду. Количество таких погружений зависело от решения судьи, однако больше 10 никто не выдерживал. Измученные женщины умирали от шока, либо переохлаждения организма. Альтернативное наказание было  ничуть не лучше предыдущего. На сварливую женщину надевали тяжелый металлический колпак с острым кляпом в области рта, лишавший ее возможности говорить. Снять такой колпак самостоятельно было невозможно, поэтому осужденной приходилось ходить в позорной маске до тех пор, пока судья не прощал ее «грех». 

Как же женщина могла бороться с такой неоправданной жестокостью? Да, в общем-то, никак... Но некоторые хитрости в сексуальной жизни все же помогали женщине избавиться от ненавистного супруга.  Супруга могла специально лишить мужчину удовольствия, внезапно оборвав половой акт на не самом подходящем моменте, или же причинить мужчине не только моральный, но и физический дискомфорт, сильно сдавив рукой его половой орган. Это могло послужить причиной эрективной дисфункции, из-за которой жена имела право отказаться от партнера, неспособного к продолжению рода. Конечно, не сравнить с «позорной маской» и отрубленным носом, но тоже имело свой результат: брак могли аннулировать из-за того, что партнер не мог исполнять супружеский долг. 

По сути, женщина в Средневековье вообще считалась просто исчадием зла и разврата, поэтому легче было ее просто сжечь на костре: за чрезмерную красоту, за непокладистый характер и вообще, потому что она может быть ведьмой!  К слову, на костре могли оказаться и гомосексуалисты (которых и в те времена было немало). Святая Инквизиция вместе с церковью была против любых проявлений сексуальности, поэтому вслед за ведьмами в традициях того времени на кострах сжигались и мужчины, уличенные в однополой любви. Однако не всегда геи были опозорены прилюдно, ведь, по мнению историков, сами инквизиторы нередко помимо проституток сношались и с юношами.

 

Ради справедливости стоит заметить, что и для покушавшегося на женскую честь мужчину тоже существовали наказания. Правда, далеко не везде и не всегда они работали. В Древней Греции насильников, а так же тех, кто вступал в половой контакт с замужней женщиной, ожидала кастрация. Этой нормы наказания придерживались так же и в городах средневековой Италии. Мужчины же Западной Европы такому членовредительству не подвергались. 

 

 

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