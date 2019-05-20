Укрощение строптивой: как итальянский муж отобрал ребёнка у русской жены

Жена итальянца 26-летняя Дарья Ди Сальвио стала известна всей стране, а также в Европе своим дерзким поступком — в сентябре прошлого года она приехала в отпуск в родной Екатеринбург вместе с двухлетней дочкой и объявила по телефону мужу Луиджи Ди Сальвио, чтобы обратно он их не ждал.









Муж мгновенно нанял опытного адвоката, подал в Российский суд и без особых усилий выиграл, хотя даже не присутствовал лично. Дарья пришла на заседание без всякой защиты, полагая, что местные судьи будут на её стороне. Ведь это же очевидно, что маленький ребёнок должен жить с любящей мамой, ведь это же логично, что российский суд поддержит свою гражданку. Но девушку постигло глубокое разочарование… Шок. Стресс. Безысходность.

По решению Фемиды, Дарья Ди Сальвио должна была до первого мая улететь в Италию вместе с дочкой, но она по-прежнему - в Екатеринбурге.

По словам российского адвоката Дарьи Михаила Трясоумова, суд руководствовался Гаагской конвенцией о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей 1980 года. Согласно этому документу, приоритетом при передаче ребенка обладает страна его постоянного проживания. То есть, Софию нужно вернуть в Италию и уже там Дарья должна обращаться в суд, чтобы решить семейные коллизии.









Дарья Ди Сальвио с адвокатом Михаилом Трясоумовым

Луиджи ди Сальвио выразил готовность оплатить дорожные и все прочие расходы, заверил, что супруга может общаться с Софией в любое время. Он забрал своё заявление о похищении дочери из полиции, и готов простить беглянке столь неразумный поступок.

Итальянский адвокат Дарьи Мария Курия подтвердила, что Луиджи действительно забрал заявление, но это не снимает с девушки уголовной ответственности. Делу дан ход, и ничего уже не исправишь. Если Дарья прилетит в Италию, то её неминуемо ждёт суд.

Сейчас адвокат Михаил Трясоумов ждёт решения в кассационной инстанции, затем намерен обращаться в Верховный и даже Европейский суды.

В Италии беглянку защищает ассоциация «Витару», спасшая в прямом смысле не одну русскоязычную женщину. Именно волонтеры «Витару» собирали для Дарьи деньги на оплату адвоката, на психологическую экспертизу и прочие нужды. Родная мама не всегда сделает для своей дочери столько, сколько продолжают делать бескорыстно совершенно чужие люди.

Досадно, что Дарья сама создала этот кошмар! Она своими руками отдала дочку мужу, но верить в это отказывается! Она прекрасно знала о последствиях, её предупреждали, что побег ни к чему хорошему не приведёт. У неё было время подумать.









Наталья Исаева, ассоциация «Витару»

- Первый раз Дарья обратилась ко мне лично 15 мая прошлого года, попросила опубликовать анонимно пост о том, что хочет втайне от мужа сделать дочке гражданство России. Дарья написала: «Муж угрожает забрать ребёнка и лишить возможности ездить в Россию, я его очень боюсь», - рассказывает Наталья Исаева, вице-президент ассоциации «Витару», - Я созвонилась с Дашей, успокоила её, подсказала несколько вариантов решения ситуации с получением гражданства для дочки.











16 мая 2018 года я «прикрепила» к Дарье опытного психолога-волонтёра Марину.

Дарья ещё год назад разработала план побега: оформить визу на ребёнка для поездки в Россию, получить российское гражданство для Софии и там же, в Екатеринбурге, подать заявление на развод.

- Я пыталась отговорить Дарью, предупреждала об опасности, и о том, что отец имеет такие же права на ребёнка, как и она, что разводиться нужно только в Италии, но она ничего не хотела слушать, - сетует Наталья Исаева.

В июле прошлого года в волонтёрской группе «Витару» Дарья опубликовала ещё два поста, где сообщила о своём намерении увезти тайно дочку и разводиться с мужем-итальянцем в России.

«Какие проблемы может создать муж? В дальнейшем хотелось бы выезжать за пределы России, так как имеются родственники в Европе. Спасибо за советы и опыт», - обращалась Дарья к участницам группы.

Девушку тут же засыпали комментариями, их общий смысл сводился к тому, что её план — ОШИБОЧНЫЙ и ОПАСНЫЙ, и разводиться нужно только в Италии. Отвечать на комментарии пришлось Наталье Исаевой, так как Дарья не хотела «светиться». Ни одна женщина не написала: «Давай, Даша, вперед и с песней! Порти жизнь себе и дочке!»

Дарья Ди Сальвио попросила удалить свой пост, поскольку не нашла поддержки и понимания у соотечественниц.

Дарья дала о себе знать уже 30 сентября 2018 года, сообщила, что она в России, получила гражданство для дочери и подаёт на развод.



Наталья Исаева поняла, что все её усилия тщетны, но снова пришла на помощь - дала ей контакт адвоката ассоциации «Витару» в Москве Ии Дергачёвой - для консультации.



"25 октября Даша выслала мне запрос о возврате ребёнка, поданный Луиджи Ди Сальвио. Она была очень напугана, но на следующий день неожиданно успокоилась. Она убедила себя в том, что ей ничего не угрожает. По мнению Даши, раз муж знает, где они с Софией находятся, это уже не может считаться похищением. Долгие разговоры по телефону не дали результатов. Она стояла на своём", - продолжает Наталья Исаева.



Адвокаты-волонтёры ассоциации «Витару» изучали материалы дела из Железнодорожного суда Екатеринбурга, присылаемые Дарьей. Весь ноябрь 2018 года Дарью консультировали по юридическим вопросам, но адвоката нанимать она не торопилась. Была уверена, что стопроцентно выиграет дело. Но вышло с точностью до наоборот.



5 февраля этого года Дарья создала петицию против решения екатеринбургского суда. Начался сбор средств. Деньги жертвовали неравнодушные люди из России, Америки, Италии и других стран.

Дарья не собирается возвращаться в Италию, тем не менее, итальянская ассоциация «Витару» по-прежнему держит руку на пульсе и решает все её запросы в государственных органах Италии.

Упрямство и самонадеяность Дарьи вынуждает волотёров тратить своё время впустую и отнимать время у тех женщин, которым остро нужна помощь, а таких, к сожалению, немало.

«Дойду до Европейского суда, но не позволю изуродовать ребёнка!»

Мне хотелось понять, что двигало Дарьей. Она ответила на мои вопросы по телефону.

- Дарья, что вы намерены предпринять?

- Если меня заставят разлучиться с дочкой, я дойду до Европейского суда. Ей всего 2,5 года. Судебная психологическая экспертиза показала, что разлука со мной может вызвать у девочки серьёзные отрицательные последствия, вплоть до инвалидности. София прошла огромное количество тестов.









Я была некомпетентна и принесла на первое заседание суда обычную справку от психотерапевта. Не знала, что необходимо заключение от специального агентства. Я не ожидала, что эта экспертиза будет стоить 45 тысяч рублей, спасибо, волонтеры из «Витару» собрали необходимую сумму. Казалось бы, и так видно, что дочка привязана ко мне. Я только закончила кормить ее грудью. Она не говорит по-итальянски. Разлука может стать огромным стрессом. Судья не запросила протоколов не из прокуратуры, не из полиции, ничего! Просто поверила на слово адвокату моего мужа. В Италии на меня заведено уголовное дело. Возвращаться - значит лишиться ребенка навсегда.

- А как с Софией общался ваш супруг, если она не знает итальянского?









Дарья с супругом

- Она кое-что понимала, конечно. Но мы уже более полугода находимся в России, и здесь я с ней по-итальянски не разговариваю, да и в Италии я общалась с ней только на родном языке. Большую часть времени София проводила со мной и её первые слова были - русские. Она сказала «мама», когда ей было месяцев 7-8, и дальше пошли слова: дай, пить, чай, пока. Как отец будет её понимать?!

- София не скучает по отцу?

- Когда мы только приехали, я спрашивала: «София, хочешь к папе?» Она мне говорила: «Нет». Ей показывали фотографии Луиджи, спрашивали: «Кто это?», она отвечала: «Дядя». Она ни разу не сказала: «Поехали к папе!» Он очень мало уделял внимания дочке, она его раздражала: «Туда не ходи, сюда не ходи, это не трогай!». Нормальное общение с ребенком?! Я поспешила уехать из-за того, что боялась, что родственники мужа изуродуют дочь. Превратят в таких же моральных уродов, как мой супруг и его сестра. Сейчас ребёнок в прекрасном настроении. Я не могу позволить искалечить ей психику!









Дарья с мужем

- Вы хотите сказать, что у сестры мужа - психическое заболевание?

- Я не врач и не могу ставить диагнозы. Сестре 40, она не замужем, мать родила её для того, чтобы в старости ей был обеспечен уход. Видимо, и моя дочь нужна им для того, чтобы было кому ухаживать за стареющим отцом. Ведь когда Софии исполнится 20, Луиджи уже будет 67.

- У вашего мужа - первый брак?

- Да, первый брак, первый ребёнок.

- Расскажите коротко вашу историю, пожалуйста.

- Мы познакомились в 2010 году. Я начала изучать итальянский язык и искала кого-нибудь для практики, однажды мне написал Луиджи, стали общаться. В 2015 я приехала к нему в гости. 14 февраля 2016 года, в День влюбленных, мы поженились. За месяц до свадьбы я забеременела, вскоре начался кошмар: ты неаккуратно ешь, моешь пол с разводами, сидишь на шее. Я была не против работать, уж лучше работать, чем сидеть в четырех стенах. Когда я в первый раз полетела с дочкой в Россию, он дал нам на двоих 40 евро. Кончились памперсы, даёт 5 евро, а они стоят 4,50, так 50 центов сдачи всегда просил обратно. Сказал, мол, пусть тебя твои родители содержат. Скупость просто патологическая: в доме холодина, пар изо рта, отопление не включаем, экономим. До полутора лет я спала вместе с дочкой, грела её своим телом, боялась, что простудится.









Дом Луиджи Ди Сальвио

- Чем занимается муж, кем он работает?

- Муж бухгалтер, но работает без контракта в одной фирме, зарплату получает в конверте - около 1 000 евро. Адвокат Луиджи на суде предоставил какие-то несуществующие доходы, а договор так и не показал.

- На какие средства Луиджи собирается содержать ребёнка, если у него нет даже официальной работы?

- Видимо, на деньги родителей, которые ему оплатили одного из самых дорогостоящих адвокатов. Когда мы жили вместе, все основные платежи совершали свекры. Сам он мог потратиться иногда на продукты в супермаркете.

- Родители мужа чем занимаются?

- Свекру 75, свекрови 70, они на пенсии. Мать его много лет на инвалидности, у неё онкология. Она поработала швеёй пару лет, потом детьми занималась. Свекор был кузнецом. Сейчас проводит время в огороде. Кто за маленьким ребенком будет ухаживать? Мои родители — молодые, им по 50 лет. У них свой бизнес.

- Дарья, вы обращались в ассоциацию «Витару» и вас отговаривали от побега. Почему вы не послушали экспертов?

- Да, не секрет, я обращалась, очень много общалась с Натальей Исаевой, потому что боялась мужа. Я опасалась куда-то пожаловаться, он за мной следил повсюду — и в социальных сетях, и во время работы, приезжал и караулил. Лишний раз зайду в интернет, сразу — допрос. Переписывал все номера телефонов из моего мобильника, знал всех моих друзей по имени и фамилии. Я никуда не могла пойти одна - начались угрозы, шантаж, манипуляции. У меня есть море аудиозаписей, где он на меня орёт. Однажды устроил скандал из-за того, что дочка игралась с его ... матрёшкой. То он согласен на гражданство, то снова против, опять угрозы, что заберет у меня дочь. Я уехала в Россию, чтобы найти защиту и мирно развестись. Но выходит, что я совершила страшную ошибку.

- Почему вы не поверили специалистам?!

- Знала бы, где упаду, соломку бы подстелила. Я надеялась, что в России, у себя дома, на родной земле суд и государство меня защитят. Я сама виновата, что не подготовилась к суду. Секретарь судьи мне сказал, что суд – это битва адвокатов, а вы, мол, пришли на ринг без защиты, без каких-либо подтверждений и доказательств. Эта Гаагская конвенция может привести к трагедии, так как я при любом раскладе никому своего ребёнка не отдам. Моему мужу дочка не нужна, он ни разу не спросил, как у неё дела, не нужно ли ей чего-нибудь? У меня есть скрин переписки. Я предлагала ему пообщаться с дочкой. Он отказался.

- Зачем он бьётся за ребенка, если он ему не нужен?









Луиджи Ди Сальвио

- Это месть! Он хочет меня наказать и сделать из ребёнка такую же идиотку, как он сам, закомплексованную и беспомощную. Знали бы вы, как он тяготился ребёнком! Мне пришлось работать всю беременность, чтобы иметь возможность летать домой, в Екатеринбург, чтобы съездить на море с дочкой. Мы жили в провинции Салерно, в горах, довольно далеко от моря. Я зарабатывала 700-800 евро в месяц, бывало, и до 1000 доходило. Мне нужно было также оплачивать и учёбу, я получаю сейчас второе высшее образование - учусь в педагогическом университете по специальности «джазовый вокал».

- А по первому образованию вы кто?

- Специалист по связям с общественностью и пиар-маркетингу.

- Чем вы сейчас занимаетесь в Екатеринбурге?

- Я работаю в театре эстрады, в школе и в музыкальной студии. Преподаю вокал детям от трёх лет. Три работы. Но я построила свой график таким образом, что у меня есть время на ребенка.









Она ходит в развивающие группы, поёт, танцует. В детском саду Софие не понравилось, он походила несколько дней, так что пока ею занимаются дедушка и бабушка. У нас много родственников. Все помогают. Я всю жизнь пою, музыкальную школу закончила по классу скрипки. Хочу, чтобы у моего ребенка было всё необходимое, вкусная еда и красивая одежда. Я снимаю квартиру, так как мои родители живут в 50 км от Екатеринбурга, и очень сложно добираться общественным транспортом.

- В телесюжете прозвучало, что у ваших родителей дом площадью 400 кв. метров.

- Я не знаю, кто придумал 400, на самом деле — 240. Но, к сожалению, дом этот слишком далеко от города. В Екатеринбурге живёт моя бабушка, она тоже меня выручает.

- Удается достойно зарабатывать?

- Получаю в месяц 50-60 тысяч рублей, стабильно, а в Италии у меня была только сезонная работа: с мая по сентябрь.

- В Италии вы работали по специальности?

- Да, я сотрудничала с двумя музыкальными коллективами, пела на свадьбах, на корпоративах, на всевозможных мероприятиях. Мы ездили по Амальфитанскому побережью, по Калабрии и другим областям Южной Италии. Я разместила своё портфолио на специализированном итальянском сайте, и вскоре мне позвонил мой будущий директор. Его не смутила моя беременность. Затем меня позвала работать музыкальная группа, которая играла у нас на свадьбе. Проработала у них полтора года — до 38 недели беременности и после родов. Я пела лёгкие, фоновые песни. С коллегами сложились дружеские отношения, они в курсе моей ситуации и переживают за меня. Работала я неофициально, отрабатывала свадьбу и сразу же получала гонорар.

- На каких языках вы пели?

- На итальянском, русском, английском и на неаполитанском диалекте. Очень пользовались спросом песни Светланы Лободы, особенно «Ночной мотылек», хит Софии Ротару, который Лобода перепела.

- Почему ваши коллеги и подруги не выступили свидетелями в вашу защиту?

- Мои подруги, которые бывали у нас в гостях, видели, какая нездоровая обстановка у нас дома. Они готовы дать такие показания, но это все - огромные затраты, ведь каждый такой документ необходимо заверять у нотариуса. У меня просто физически нет столько денег.

- Как муж отпускал вас в такие дальние поездки с музколлективом?

- Мы утром уезжали, вечером возвращались. Однажды в разгар мероприятия он мне позвонил, я вышла на террасу, чтобы поговорить, а он мне говорит: «Я тебя вижу!». Он торчал на парковке, хотя должен был в это время находиться с ребенком.

- Почему вы носите фамилию мужа? В Италии это не принято.

- Отец Луиджи - гражданин Америки, мать носит фамилию мужа, у всех в семье — одинаковая, и я поменяла за компанию. Муж родился в США, и когда ему было года три, они переехали обратно в Италию, так как его мать тяжело заболела.

Фамилия красивая, привлекает ко мне учеников. Конечно, я её поменяю, вернусь на девичью - Кравченко. Фамилия Ди Сальвио счастья мне не принесла.

- Луиджи поднимал на вас руку?

- Как-то я попросила его поменять кран на кухне, он толкнул меня, беременную... Сохранила переписку с подружками, где писала, что боюсь мужа. Последнее время прятала ножи на кухне, потому что он часто по ночам ходил — лунатил. Мог подкрасться незаметно, чтобы застать врасплох…

Муж приобщил к делу на суде фотографии детской комнаты, мол, вот какие прекрасные условия у дочки в Италии, но только забыл сказать, что все игрушки и машинка «Мерседес» – всё куплено на мои деньги. Обои я клеила с животом на сроке 32 недели. Муж даже не захотел помочь мне, не говоря уже о том, чтобы нанять мастеров, ведь это — расходы! У нас старый дом, ветхие рамы. На 39-й неделе я ползала с герметиком и пистолетом по мраморному полу и заклеивала дыры. Дочка родилась 14 сентября, впереди зима, а он говорил: «Тебе холодно, сама и клей, а я привык». Ему ребенок нужен, чтобы потешить своё самолюбие…

- Михаил Трясоумов вселил в вас надежду, что возможно изменить решение суда?

- Я выбрала Михаила, потому что он единственный из юристов не пообещал мне всех «победить». У нас есть проблемы, но есть возможности и рычаги, чтобы их решить. Ещё не всё потеряно...

Мне, как матери, очень жаль, что Дарья попала в такую ситуацию, я тоже считаю, что ребёнок должен расти с мамой. Отец не может обладать равноценными правами с матерью! Не может по определению! Она носила под сердцем, она рожала, рискуя своим здоровьем. Мать не может похитить ребёнка! Она обладает неограниченной властью решать его судьбу, как минимум, до 12 лет. Мы ведем речь о любящей матери. Когда подрастёт, София могла бы сама решить, с кем ей жить.

Пора менять конвенцию, которая разрушает жизнь матери и дочери!

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