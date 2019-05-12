Глава «Газпрома» Миллер, вам не стыдно?

Миновал очередной День Победы. Прошли парады по площадям крупных городов, прошагал народный «Бессмертный полк». Минтруд огласил число живых ветеранов и инвалидов войны – 75,5 тысяч человек. Путин подписал указ о выплате им ежегодной премии, которой хватит ровно на один поход в платную клинику. В те же дни благодаря миллиардам рублей «Газпрома» отмечался еще один «день победы» – футбольный «Зенит» стал чемпионом. Глава «национального достояния» миллиардер Алексей Миллер поздравил сине-бело-голубых: «Ростральные колонны горят над Невой! С победой! Город любимый, город родной! «Зенит» - чемпион»! Теперь с еще большим энтузиазмом руководство «Газпрома» готовится потратить очередные миллиарды на новых игроков ради новых побед.

Уберите тошнотворный гламур с Красной площади!

Параллельно с этим аттракционом демонстративной оголтелой и бессмысленной щедрости в стране выживают 75 с половиной тысяч непосредственных участников Великой Отечественной войны. Правительство с гордостью сообщает, что с учетом всех выплат «общий размер материального обеспечения ветеранов составляет до 43,5 тыс. рублей». Или 500-600 евро или долларов, кому в чем удобней считать. Это в лучшем случае.

Хотя чем здесь гордиться - совершено непонятно. Во Франции пенсия ветерана Второй Мировой – примерно 3000 евро. В США – около 3000 долларов. В Израиле более 1500 тысяч тех же долларов. В Англии от 2000 до 9000 тысяч. ФРГ платит солдатам и офицерам вермахта от 1000 до 8000 тысяч евро в зависимости от звания и тяжести ранений, которые выжившие фашисты получили, в том числе, на Восточном фронте. Во всех этих странах к такой пенсии еще прилагается бесплатная медицина, вплоть до стоматологии, технические средства реабилитации, доплаты за сиделку.

Наши чиновники таких сравнений не любят. Сказал же главный чиновник правительства: «Денег нет!». Типа «по одежке – протягивай ножки». А тема ветеранов и их пенсий возникает нечасто – раз в год перед 9 мая. И ее заглушает бряцанье парадов, трескотня дежурных речей, бравурные рапорты разного уровня чиновничьего люда – от муниципалов до министров. Затем волна стихает до следующего мая. И ветераны опять ждут, когда про них вспомнят.

Зато наше всё – футбол – ждать не будет. После досрочной победы «Зенита» в полную силу начались разговоры – каких заморских звезд, а главное - за сколько – купят «питерские». Эксперты в комментариях обсуждают астрономические суммы. Всего же госмонопольная вотчина Миллера, оно же «национальное достояние», «сила реки, тайги, духа, воли» и прочего, прочего, прочего вкачивает в «Зенит» (по самым скромным оценкам экспертов) около 200 «лямов» зелени. Разделим на оставшихся в живых 75 тысяч ветеранов и инвалидов Великой войны. Получаем 2600 долларов на каждого ветерана, или приблизительно 170 тыс. рублей. Еще раз повторим для господина Миллера и его кураторов в органах власти – 170 тысяч в год на каждого ветерана!!!

Даже раз в жизни получить такие премии для ветеранов – мечта несбыточная, а уж каждый год – это вообще фантастика… А ведь среди них немало и таких, которые лишены самого необходимого. Так, например, в этом году правозащитники обратили внимание на семейную пару ветеранов, которые даже есть толком не могут – поставить зубы не хватает денег.

Алексей Миллер оправдывает траты на «Зенит» и прочие спортивные игрища тем, что это укрепляет имидж «Газпрома». А может быть, выплаты ветеранам подняли бы ваш имидж в глазах всего народа на гораздо большую высоту?! Как вы думаете, Алексей Борисович???

Как писал мудрый Рерих: «Очнитесь, вы уж у порога, пора подумать о душе своей». Если она есть, конечно…

P.S. Все вышесказанное в полной мере относится и к руководителям других госкомпаний, которые замеряются с «Газпромом» в сумасшедших тратах на собственные, абсолютно не нужные стране спортивные капризы, утоляющие лишь их личные амбиции.