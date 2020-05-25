Золотая шайба нищей страны: голодающим и больным детям и их родителям

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25 мая 2020, 14:59 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Стали известны зарплаты хоккеистов челябинского «Трактора». В прошлом сезоне зарплатная ведомость клуба составила 700 миллионов рублей. В новом, по словам гендиректора клуба Ивана Савина, порядок цифр не изменится.

В настоящий момент основной состав «Трактора» стоит порядка 400 миллионов рублей. По некоторой информации, клуб пытается договориться со шведским легионером Обергом, а его финансовые запросы чуть выше средних, примерно 50 миллионов.

Пока мы видим, что самые дорогие игроки - это те, кто должен приносить результат. По поводу Лукаша Седлака и Томаша Гики сомнений нет, Ник Бэйлен — лидер обороны, а вратарь Роман Вилл будет играть много, и за 40 миллионов с него будут спрашивать, ведь Александр Судницин и Иван Федотов вместе будут получать всего 15 миллионов. В команде действительно есть первое звено, и уже большие вопросы со второй тройкой. Тем не менее, потратив огромные суммы, команда пока не получила ни одного звездного хоккеиста из России.

А теперь давайте посмотрим на зарплатные ведомости наших клубов с другой стороны. В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в сезоне 2019/20 играли 19 российских клубов. Зарплата самого высокооплачиваемого хоккеиста, по данным «Спорт-Экспресс», составляет 180 миллионов рублей за сезон. Более 50 (!) игроков российских команд зарабатывают от 70 миллионов и выше. И это без так называемых бонусов. Зарплатные бюджеты клубов ЦСКА и СКА, по информации championat.com, составили в сезоне по 1,75 млрд рублей.

Тут стоит отметить, что по данным самой КХЛ за предшествующий сезон 2018/19, «в структуре доходов клубов общий объем государственного финансирования (гос. бюджет и гос. компании) составляет 57%, или 31,5 млрд руб». В ситуации с нарастающей в нашей стране безработицей и обнищанием населения (и дело тут не только в пандемии) эти цифры говорят о том, что большой спорт для россиян становится не просто накладным, а опасным. О чем думают чиновники, вкладывая в это «зрелище» десятки государственных миллиардов в эпоху стремительно скатывающейся под откос экономики страны? Нужен ли будет такой хоккей голодающим детям, не имеющим возможности даже подумать о занятиях спортом? По-моему ответ очевиден. Голодающим и больным детям и их родителям.

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