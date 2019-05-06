"Аэрофлот" опубликовал список госпитализированных после катастрофы "Суперджета" в Шереметьево

Пятеро человек, находившиеся 5 мая на борту самолета "Суперджет" авиакомпании "Аэрофлот" госпитализированы после инцидента в московском аэропорту Шереметьево.

Госпитализированы пострадавшие:

1. Белик Татьяна Леонидовна

2. Конник Марина Михайловна

3. Кузнецов Сергей Владимирович

4. Печников Василий Сергеевич

5. Шилов Антон Валентинович.

У пострадавших - ожоги и отравления продуктами горения.

В результате авиакатастрофы погиб 41 человек. 33 человека выжили. Пятеро из них госпитализированы.

Глава Минздрава Вероника Скворцова рассказала, что изначально пациенты были доставлены в больницы Химок и Красногорска, после чего они были эвакуированы Центр им. А.Вишневского, одна пациентка - в Институт им. Н.Склифосовского, - передает АГН "Москва".

Напомним, 5 мая в аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс Москва - Мурманск. На его борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Почему сгорел Суперджет 100