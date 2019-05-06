"Аэрофлот" опубликовал список госпитализированных после катастрофы "Суперджета" в Шереметьево
6 мая 2019, 08:59 [ «Аргументы Недели» ]
Пятеро человек, находившиеся 5 мая на борту самолета "Суперджет" авиакомпании "Аэрофлот" госпитализированы после инцидента в московском аэропорту Шереметьево.
Госпитализированы пострадавшие:
1. Белик Татьяна Леонидовна
2. Конник Марина Михайловна
3. Кузнецов Сергей Владимирович
4. Печников Василий Сергеевич
5. Шилов Антон Валентинович.
У пострадавших - ожоги и отравления продуктами горения.
В результате авиакатастрофы погиб 41 человек. 33 человека выжили. Пятеро из них госпитализированы.
Глава Минздрава Вероника Скворцова рассказала, что изначально пациенты были доставлены в больницы Химок и Красногорска, после чего они были эвакуированы Центр им. А.Вишневского, одна пациентка - в Институт им. Н.Склифосовского, - передает АГН "Москва".
Напомним, 5 мая в аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс Москва - Мурманск. На его борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».